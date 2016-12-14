Получит ли Украина "европодарок" под елочку?

И чем, казалось бы, желаннее и ближе он кажется, тем туманнее становятся заявления, услышанные от евроэлиты. К тому же, Украина с трудом, но выполнила все обязательства, поставленные ЕС, однако реального вознаграждения, о котором говорилось ранее, так и не дождалась.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел одобрил законопроект по внедрению механизма приостановления безвизового режима ЕС с третьими странами. Далее состоится утверждения документа уже на пленарном заседании Европарламента. Согласно проекту закона, государства-члены и Еврокомиссия смогут воплотить в жизнь алгоритм приостановки. Специальная комиссия займется мониторингом ситуации в странах, которым уже предоставлен безвиз, и отчитывается перед Европарламентом и Советом ЕС, насколько в реале соблюдаются в этих странах определенные нормы, в частности, уважение к правам человека.

"Эта сделка сбалансирована; она крайне важна для эффективности и надежности политики Евросоюза по визовой либерализации. Действующий механизм приостановления не является адекватным и сейчас он будет улучшен. Вместе с тем, факт того, что нам удалось достичь соглашения, должен открыть двери для дальнейшего прогресса в вопросах визовой либерализации с другими странами, которые выполнили все необходимые обязательства. Благодаря достижению этого соглашения, Словакия как страна-председатель в Совете ЕС удостоверяет выполнение одного из своих главных приоритетов", – подчеркнул глава МВД дел Словакии, а также глава заседания Совета ЕС Роберт Калиняк.

По мнению экономического эксперта Ильи Несходовского, относительно Украины у ЕС присутствуют некоторые замечания. Они касаются коррупции, которая сейчас существует; затрагивают недостаточные усилия по реформированию судебной ветви власти, присутствует также вопрос о скорости тех реформ, которые на сегодняшний день происходят в Украине. Но если мы формально будем подходить к тому, выполнены ли поставленные обязательства, то с уверенностью можно сказать, что действительно выполнены.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко называет Евросоюз громадной бюрократической машиной, где излюбленным делом чиновников является перебрасывание документов с одних плеч на другие. А так как это конфедерация, то отсутствует единое решение. "Поэтому действительно по этой причине сейчас Германия, Франция, Голландия против Украины, а Польша – за. Такая глупость получается", – резюмировал специалист.

Напомним, что в апреле текущего года в Нидерландах состоялся референдум, где 61% голландцев проголосовали против ассоциации Украины с ЕС. А спустя некоторое время правительство Нидерландов все же дало согласие на ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, однако озвучило одно условие. Премьер-министр страны отметил, что ассоциацию ни в коем случае не стоит считать первым шагом к членству в Евросоюзе. Помимо этого, как говорится в дополнительной декларации, необходимо подтвердить, что ЕС не собирается предоставлять Украине военную и дополнительную финансовую помощь.

Сейчас же Марк Рютте предупреждает, что Нидерланды могут "потопить" ассоциацию Украина-ЕС. Дипломат заявил, что с радостью бы пошел против результатов референдума, только бы продемонстрировать, что Европа едина в своей позиции против российской агрессии.

"Безвизовый режим - это первый шаг для интеграции страны в Европейский союз. Поэтому, если учесть, что у нас очень много проблем по соблюдению свободы слова, прав человека, тягостная борьба с коррупцией, недостатки в функционировании соответствующих органов судебной системы, правоохранительной системы, Европа имеет определенные предостережения. А это, в свою очередь, приведет к тому, что люди, получившие безвиз, могут выехать в Европу, получить там работу, тем самым интегрируясь в европейское общество, что может внести определенные изменения в его существование", – уверен Илья Несходовский.

"Скажем так, мода на безвиз проходит. 23% опрошенных в Украине заявили, что безвизовый режим действительно нужен Украине, подчеркивая его важность и необходимость. По этой причине, 39% граждан отметили, что для них безвиз абсолютно никакого значения не носит. Я так понимаю, что 20% респондентов – это потенциально гастарбайтеры, которые хотят под видом туристов поехать на заработки в Европу", – поделился мыслями Александр Охрименко.

Однако украинская власть не собирается прощаться с оптимистическими уверованиями относительно предоставления Украине безвиза. Пока что это единственная цель, достижение которой, казалось бы, так близко. Возможно, поставив галочку рядом с выполнением этой задачи, правительство сможет внушить доверие к собственной деятельности многим украинцам.

«Обнадеживающие новости из Брюсселя. По результатам моих постоянных контактов с лидерами ЕС, компромисс по механизму приостановки безвиза найден. Теперь слово за Советом ЕС на уровне послов и Европарламента. Держу вопрос под особым вниманием", – пообещал президент Украины Петр Порошенко.

Сейчас появилась информация о том, что Грузия может опередить Украину в получении столь желанного вердикта.

"Триалог о визовой либерализации с Грузией может произойти в среду. Он начнется и сразу закончится. А по поводу Украины триалог начнется тогда, когда формально будет утвержден т.н. механизм приостановления – в начале следующего года", – написал у себя на странице в Twitter журналист радио "Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сейчас процедуру вынесут на следующую неделю. Рассмотрение ее парламентом выглядит как почти невозможное, поэтому думаю, что Грузия будет идти рядом с Украиной в январе. Это оптимальный вариант. Когда были разные переговоры с Брюсселем, мы думали, и так горели надеждой, что это будет на следующей неделе… Однако, пока все выглядит так, что это будет все-таки январь", – резюмировала Анна Гопко, председатель Комитета иностранных дел Верховной Рады.

Пожалуй, кто больше всех ждет безвиза, так это предприниматели. Существует мнение, что предоставление свободного доступа в страны-члены Евросоюза развяжет руки бизнесменам. А это однозначно положительным образом повлияет на украинскую экономику.

"Многие из моих знакомых бизнесменов говорят о том, что сложности при получении визы приводят к определенной задержке сотрудничества с их европейскими коллегами. На данный момент есть варианты сотрудничества в других областях, которые, к сожалению, на сегодняшний день должным образом, не охвачены… Свобода передвижения приведет к тому, что человеку намного легче будет наладить эти контакты", – уверен Несходовский.

Итак, похоже, данной картине сулят некоторые прояснения. Эксперты сходятся во мнении, что хуже от получения Украиной безвиза не будет никому. Судьба даст шанс, и шанс этот стоит грамотно использовать, для начала решив, где жить лучше: на Родине или там, где расплачиваются в евро.