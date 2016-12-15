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Украина
15 декабря 16, 09:43
Сегодня в Украине снег и мороз
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В четверг, 15 декабря, в Украину начнет перемещаться более прохладный воздух.

Синоптики ожидают в основном погоду без существенных осадков, только в восточных, Черниговской и Сумской областях пройдет небольшой мокрый снег.

На дорогах восточной части и Карпатского региона местами гололедица, ночью, утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду, ночью в восточной части возможны порывы до 15-20 метров за секунду.

Средняя температура воздуха в течение дня будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза. Днем также будет прохладно 1-3 градуса мороза.

На западе Украины также возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. Днем будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере Украины снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 2-9 градусов ниже нуля. Днем будет от 0 до минус -5 градусов

В центре Украины в четверг также пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 2-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 5 градусов.

На востоке днем будет снежить. Ночью похолодает до 7-14 градусов, днем будет от 0 до 7 градусов мороза.

На юге Украины небольшой снег. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла до 4 градусов мороза.
URA-Inform
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