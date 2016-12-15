ДНР открывает представительство в Италии

В самопровозглашенной ДНР заявили об открытии 14 декабря своего представительства в Италии. Об открытии "представительского центра Донецкой Народной Республики" в городе Турин сообщило сепаратистское агентство новостей ДАН, сославшись на "МИД ДНР".

Данную информацию подтвердила и итальянская команда проекта Stopfake.org, занимающаяся опровержением неправдивых новостей о событиях в Украине. Stopfake отметила, что это сообщение не является фейком.

"Мы узнали, что 14 декабря в 18.30 в помещении Комитета "Фонда Магеллан" в Турине состоится открытие представительства центра в Италии Донецкой Народной Республики", - цитирует Stopfake Европейская правда.