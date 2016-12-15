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Украина
15 декабря 16, 11:52
ДНР открывает представительство в Италии
ДНР
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"Представительский центр ДНР" якобы вчера открыли в Турине. Информацию подтвердил итальянский проект разоблачения фейков.
"Представительский центр ДНР" якобы вчера открыли в Турине. Информацию подтвердил итальянский проект разоблачения фейков.

В самопровозглашенной ДНР заявили об открытии 14 декабря своего представительства в Италии. Об открытии "представительского центра Донецкой Народной Республики" в городе Турин сообщило сепаратистское агентство новостей ДАН, сославшись на "МИД ДНР".

Данную информацию подтвердила и итальянская команда проекта Stopfake.org, занимающаяся опровержением неправдивых новостей о событиях в Украине. Stopfake отметила, что это сообщение не является фейком.

"Мы узнали, что 14 декабря в 18.30 в помещении Комитета "Фонда Магеллан" в Турине состоится открытие представительства центра в Италии Донецкой Народной Республики", - цитирует Stopfake Европейская правда.

Скриншот с сайта Stopfake
Korrespondent
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