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Новости
Украина
15 декабря 16, 11:53
Захарченко рассказал о разговоре с Савченко
Захарченко
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Александр Захарченко сообщил, что переговоры длились почти четыре часа.
Александр Захарченко признался, что журналисты замучили его вопросами.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что переговоры с народным депутатом Украины от партии Батькивщина Надеждой Савченко в Минске длились почти четыре часа.

"Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти четыре часа. Могу сказать, что она человек убежденный. Очень опасный противник", – написал Захарченко в своем аккаунте в Twitter.

Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти 4 часа. Могу сказать, что она человек убеждённый. Очень опасный противник.

— Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 14 декабря 2016 г.

Как сообщал Корреспондент.net, Надежда Савченко встретилась с главами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске, после чего оказалась в центре скандала. Теперь Савченко хотят исключить из делегации в ПАСЕ.
Президент Петр Порошенко заявил, что переговоры Савченко с лидерами ЛДНР не несут пользы ни ей самой, ни Украине.
Korrespondent
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