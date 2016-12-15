Захарченко рассказал о разговоре с Савченко

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что переговоры с народным депутатом Украины от партии Батькивщина Надеждой Савченко в Минске длились почти четыре часа.
"Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти четыре часа. Могу сказать, что она человек убежденный. Очень опасный противник", – написал Захарченко в своем аккаунте в Twitter.
Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти 4 часа. Могу сказать, что она человек убеждённый. Очень опасный противник.— Александр Захарченко (@AlexZaxarchenko) 14 декабря 2016 г.