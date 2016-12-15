В Житомире школы закрыты на карантин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Житомире на карантин закрылись все школы – 36 учебных заведений. Карантин введен на одну неделю – с 19 до 25 декабря. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заместителя городского главы Житомира Матвея Хренова.

"На заседании оперативного штаба все члены единогласно проголосовали за то, чтобы остановить учебный процесс в школах Житомира с 19 по 25 декабря. То есть, на семь дней. В следующую пятницу 23 декабря оперативный штаб соберется, чтобы определить продолжать или нет ограничительные меры в учебных заведениях", – сказал Хренов.

Также сообщается, что в Житомирской области зарегистрировано 8107 больных, что на 22,7% больше чем за предыдущую неделю. Превышение эпидемических порогов наблюдается в Брусиловском, Коростышевском, Малинском и Радомышльском районах. 69,7% среди заболевших (5648) – дети.

Как сообщал Корреспондент.net, эпидпорог превышен в 11 областях Украины и Киеве. В столице в связи с высокой заболеваемостью гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией закрыли на карантин уже 55 школ.