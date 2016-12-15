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Украина
15 декабря 16, 13:38
Скоростной поезд Киев-Перемышль пустят в тестовом режиме
поезд
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Поезд "Интерсити+" из Киева в польский Перемышль сначала поедет в тестовом режиме без пассажиров

По маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша) сначала отправят тестовый скоростной поезд "Интерсити+" без пассажиров. Это произойдет уже в ближайшие выходные.

"Сегодня в ПАО "Укрзализныця" (УЗ) решили: в субботу-воскресенье запустим первый тестовый поезд до Перемышля. Это будет технический поезд — пока что без пассажиров. В случае, если все пройдет хорошо, 23-24 декабря пойдут уже поезда с пассажирами", — написал в соцсети facebook глава транспортного комитета Верховной рады Украины нардеп Ярослав Дубневич.

Он не назвал ожидаемую стоимость билетов, однако уточнил, что она будет конкурентоспособной.

Напомним, что на прошлой неделе председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун анонсировал запуск скоростного поезда "Интерсити+" по маршруту Киев-Львов-Перемышль до католического Рождества. По его словам из Киева в Польшу можно будет добраться за 6,5 часов.

Ранее стало известно о намерениях польской стороны модернизировать участок железной дороги на участке Люблин-Замосць. Также озвучены перспективы продолжения этой линии до Львова.

Напомним, что в январе 2016 года "Укрзализныця" запускала в тестовом режиме грузовой поезд по маршруту Черноморск (ранее Ильичевск) — Китай в обход территории России с паромными переправами через Черное и Каспийское моря. Однако состав вернулся с существенной задержкой. К настоящему времени так и не удалось отработать механизм регулярного ж/д сообщения Украины со странами Средней Азии и Китаем.
Delo
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