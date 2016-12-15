В суде пытаются воскресить банк "Михайловский"

Компания "Экосипан", которая владеет Нацбанка о выводе финучреждения с рынка. В "Экосипане" считают, что схема по привлечению денег через две финкомпании была законной. Об этом сообщает издание Finclub, ссылаясь на решение Окружного административного суда Киева.

Владелец банка "Михайловский" не согласен с утверждением НБУ, что финучреждение якобы в период проблемности нарастило депозиты физлиц на 1,507 млрд грн, тем самым увеличив гарантированные обязательства перед физлицами за счет других клиентов банка. В иске "Экосипан" приводит несколько аргументов неправомерности решения регулятора.

Во-первых, владелец банка "Михайловский" заявляет, что депозиты возросли из-за того, что финкомпания "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) вернула вложенные средства клиентам с начисленными процентами. То есть операции осуществлял именно ИРЦ и его клиенты, банк же не был стороной этих операций, а только проводил их. А открытия счетов в временной администрации эта сумма составила 1 млрд грн, утверждают в компании. Тем не менее, суд решил отложить этот вопрос до весны, пока правоохранители установят виновника банкротства.

Национальный банк, в свою очередь, считает, что оснований для отмены решения о выводе с рынка банка "Михайловский" нет. Тем не менее, недавно суд принял решения о возобновлении деятельности нескольких банков и об отмене решения об их отнесении к категории неплатежеспособных. В частности, речь идет о банках "Капитал", Восточно-промышленный коммерческий банк, "Велес", Радикал банк, Укринбанк, "Премиум", Союз", "Финансовая инициатива", "Киевская Русь". Это уже создало прецедент возврата таких банков на рынок.

Вместе с этим законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации. Кроме того, непонятно, что следует делать со средствами, которые уже выплачены вкладчикам Фондом гарантирования вкладов физлиц. А вкладчикам банка "Михайловский" Фонд уже выплатил свыше 1,29 млрд грн.





Напомним, Фонд гарантирования после введения временной администрации в банке "Михайловский" сообщил о схемах по привлечению средств в финучреждение. С ноября 2014-го по 18 мая 2016-го физические лица в помещениях банка "Михайловский" вносили деньги в пользу двух финкомпаний, "Инвестиционно-расчетный центр" и "Кредитно-инвестиционный центр", по договорам финансового займа.





При этом за несколько дней до введения временной администрации банк якобы выкупил права требования по кредитам у этих компаний. Хотя средства были банком перечислены, кредитных договоров он якобы не получил. Тем не менее, народные



