В суде пытаются воскресить банк "Михайловский"

Компания "Экосипан", которая владеет Нацбанка о выводе финучреждения с рынка. В "Экосипане" считают, что схема по привлечению денег через две финкомпании была законной. Об этом сообщает издание Finclub, ссылаясь на решение Окружного административного суда Киева.
Владелец банка "Михайловский" не согласен с утверждением НБУ, что финучреждение якобы в период проблемности нарастило депозиты физлиц на 1,507 млрд грн, тем самым увеличив гарантированные обязательства перед физлицами за счет других клиентов банка. В иске "Экосипан" приводит несколько аргументов неправомерности решения регулятора.
Во-первых, владелец банка "Михайловский" заявляет, что депозиты возросли из-за того, что финкомпания "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) вернула вложенные средства клиентам с начисленными процентами. То есть операции осуществлял именно ИРЦ и его клиенты, банк же не был стороной этих операций, а только проводил их. А открытия счетов в временной администрации эта сумма составила 1 млрд грн, утверждают в компании. Тем не менее, суд решил отложить этот вопрос до весны, пока правоохранители установят виновника банкротства.
Национальный банк, в свою очередь, считает, что оснований для отмены решения о выводе с рынка банка "Михайловский" нет. Тем не менее, недавно суд принял решения о возобновлении деятельности нескольких банков и об отмене решения об их отнесении к категории неплатежеспособных. В частности, речь идет о банках "Капитал", Восточно-промышленный коммерческий банк, "Велес", Радикал банк, Укринбанк, "Премиум", Союз", "Финансовая инициатива", "Киевская Русь". Это уже создало прецедент возврата таких банков на рынок.