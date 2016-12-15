ГПУ готовит аресты чиновников

Экс-руководителей Нацбанка, Минэкономики, Нафтогаза и других бывших и действующих чиновников скоро будут судить. Об этом в ходе третьей международной конференции "Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты: арест; конфискация; управления" 15 декабря заявил замгенпрокурора Евгений Енин.

"На сегодня мы можем говорить, что неприкасаемых нет. На скамье подсудимых в ближайшее время появятся руководители Нацбанка, Минэкономики, "Нафтогаза", руководство коммерческих банков, а также государственных агентств", - сказал Енин.

Так, сейчас ожидаются вердикты в отношении первого зама Николаевской обладминистрации, экс-министра юстиции, замминистра здравоохранения, замов руководителей прокуратуры и руководителей прокуратуры региональных и местных звеньев, а также многих других.

"Далее в очереди значительное количество как бывших, так и сегодняшних чиновников", - отметил замгенпрокурора.

Напомним, ранее сообщалось. что делом Януковича займется новое спецуправление ГПУ.