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Украина
15 декабря 16, 13:47
ГПУ готовит аресты чиновников
ГПУ
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Замгенпрокурора пообещал скорый суд над бывшими и действующими должностными лицами.
Замгенпрокурора пообещал скорый суд над бывшими и действующими должностными лицами.

Экс-руководителей Нацбанка, Минэкономики, Нафтогаза и других бывших и действующих чиновников скоро будут судить. Об этом в ходе третьей международной конференции "Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты: арест; конфискация; управления" 15 декабря заявил замгенпрокурора Евгений Енин. 
 
"На сегодня мы можем говорить, что неприкасаемых нет. На скамье подсудимых в ближайшее время появятся руководители Нацбанка, Минэкономики, "Нафтогаза", руководство коммерческих банков, а также государственных агентств", - сказал Енин.
 
Так, сейчас ожидаются вердикты в отношении первого зама Николаевской обладминистрации, экс-министра юстиции, замминистра здравоохранения, замов руководителей прокуратуры и руководителей прокуратуры региональных и местных звеньев, а также многих других.
 
"Далее в очереди значительное количество как бывших, так и сегодняшних чиновников", - отметил замгенпрокурора.
 
Напомним, ранее сообщалось. что делом Януковича займется новое спецуправление ГПУ.
Korrespondent
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