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Украина
15 декабря 16, 13:51
Аваков не уйдет в отставку из-за убийств в Княжичах
Аваков
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Министр МВД пообещал сделать выводы.
Министр МВД пообещал сделать выводы.

Глава МВД Арсен Аваков в четверг, 15 декабря, во время панельной дискуссии Современные вызовы и пути противодействия торговли людьми в стратегии реформ МВД заявил, что не собирается уходить в отставку после перестрелки в Княжичах под Киевом.

"Я собираюсь делать выводы и делать свое дело. Если будут основания для моей отставки, а они, бесспорно, когда-нибудь произойдут, то я это сделаю. Сейчас я буду делать выводы, и будем двигаться дальше", – сказал Аваков.
Ранее сообщалось, что 21 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрит проект постановления об отставке министра МВД Арсена Авакова. 
Korrespondent
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