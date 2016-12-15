Аваков не уйдет в отставку из-за убийств в Княжичах

Глава МВД Арсен Аваков в четверг, 15 декабря, во время панельной дискуссии Современные вызовы и пути противодействия торговли людьми в стратегии реформ МВД заявил, что не собирается уходить в отставку после перестрелки в Княжичах под Киевом.

"Я собираюсь делать выводы и делать свое дело. Если будут основания для моей отставки, а они, бесспорно, когда-нибудь произойдут, то я это сделаю. Сейчас я буду делать выводы, и будем двигаться дальше", – сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что 21 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрит проект постановления об отставке министра МВД Арсена Авакова.



