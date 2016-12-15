Аваков: Нового главу Нацполиции выберут в январе

Арсен Аваков собщил о конкурсе на замещение главы Национальной полиции. Результаты будут известны в январе 2017 года. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

"В январе мы увидим результаты. Я вижу около пяти человек", - заявил он.

Аваков отметил, что конкурс на должность главы Нацполиции будет открытым, и принять в нем участие смогут не только сотрудники полиции, но и все те, кто подходит под его условия.

"Возможно, сегодня мы объявим начало консультативного конкурса. По результатам конкурса авторитетная комиссия сможет мне предложить одну-две, возможно, три кандидатуры, и после этого я передам эту кандидатуру в Кабмин для утверждения. Конкурс открыт, в нем могут принять участие как полицейские, так и те, кто не находятся в полиции, но подходит под условия полицейской службы, кто сможет пройти начальный полицейский отбор, а затем подходить под условия конкурса", - сказал Аваков.

Напомним, 14 ноября Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности главы Нацполиции, рапорт о ее увольнении подписал Аваков. Деканоидзе также высказала мнение, что ее преемник должен назначаться на конкурсной основе.

Как сообщал Корреспондент.net, исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины назначен Вадим Троян.