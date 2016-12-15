LIVE: В Москве идет суд по признанию переворота в Украине

В Москве 15 декабря проходит заседание суда о признании государственного переворота в Украине в 2014 году.

Прямая трансляция заседания Дорогомиловского райсуда Москвы по заявлению Владимира Олейника об установлении юридического факта переворота:

Заявителем по делу выступил бывший украинский народный депутат Владимир Олийнык. Он требует привлечь к делу ряд "заинтересованных сторон": министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года – глава МИД Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича и Петра Порошенко.



В качестве свидетелей заявители планируют привлечь Николая Азарова (экс-премьер-министра), Андрея Клюева (экс-глава администрации президента), Виталия Захарченко (экс-министр внутренних дел), Александра Якименко (экс-глава СБУ), Виктора Пшонку (экс-генпрокурор).

Ранее Янукович принял участие в качестве свидетеля в заседании Святошинского райсуда Киева по делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Допрос Януковича проходил в виде онлайн-конференции по Skype.



