Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.30
RUB
0.42
EUR
28.59
USD
26.94
RUB
0.44
Новости
Украина
15 декабря 16, 14:55
LIVE: В Москве идет суд по признанию переворота в Украине
суд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
3/5 (1 голос)
Онлайн-трансляция суда в Москве по признанию Революции достоинства в Украине в 2014 году госпереворотом.
Онлайнт-трансляция суда в Москве по признанию Революции достоинства в Украине в 2014 году государственным переворотом.

В Москве 15 декабря проходит заседание суда о признании государственного переворота в Украине в 2014 году.

Прямая трансляция заседания Дорогомиловского райсуда Москвы по заявлению Владимира Олейника об установлении юридического факта переворота:

Заявителем по делу выступил бывший украинский народный депутат Владимир Олийнык. Он требует привлечь к делу ряд "заинтересованных сторон": министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года – глава МИД Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича и Петра Порошенко.

В качестве свидетелей заявители планируют привлечь Николая Азарова (экс-премьер-министра), Андрея Клюева (экс-глава администрации президента), Виталия Захарченко (экс-министр внутренних дел), Александра Якименко (экс-глава СБУ), Виктора Пшонку (экс-генпрокурор).

Ранее Янукович принял участие в качестве свидетеля в заседании Святошинского райсуда Киева по делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года. Допрос Януковича проходил в виде онлайн-конференции по Skype.
Korrespondent
Ещё по теме:
Поклонники Путина: Все русофильские партии Европы
Шуляк назвал Майдан гитлеровской Германией
Украина среди десяти главных экспортеров оружия
Новинский: Мне дали гражданство по просьбе Порошенко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина требует освободить из плена 58 украинцев
noimageСавченко выгонят из Комитета нацбезопасности
noimageЕвропарламент перенес безвиз для Украины на апрель
noimageГрибаускайте: Евросоюз уже согласовал санкции против России
noimageНа Оболони ночью неизвестные на тракторах разгромили рынок
Лента новостей
Загрузка...