На Оболони ночью неизвестные на тракторах разгромили рынок

Об этом на своей Facebook-странице сообщил журналист Влад Антонов.

Как отмечается, в четыре утра группа людей в балаклавах прибыла на Оболонь. Всех, кто работал ночью, попросили выйти из помещений. После прошлись двумя тракторами с ковшами, — говорится в сообщении.

"Ночной погром тракторами рынка на Оболони. Надеюсь, теперь там поставят более полезные для общества магазины, например "Рошен" и "Киевхлеб". Около четырех утра, группа в балаклавах прибыла на м.Оболонь. Всех кто работал ночью попросили выйти из помещений. После прошлись двумя тракторами с ковшами. Разрушены: Аптека, маг. "Космо", дом Быта, рыбный магазин, ломбард, мобильная связь и т.д. Хозяева в шоке", - написал Антонов.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее на столичном рынке "Юность" произошел пожар.