Грибаускайте: Евросоюз уже согласовал санкции против России

Письменная процедура уже запущена. Об этом в четверг, 15 декабря, накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, заявила президент Литвы Даля Грибаусквйте.

По ее словам, все страны Европейского союза понимают, что это необходимо.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС. Ожидается, что лидеры ЕС, примут политическое решение о продлении экономических секторальных санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2017 год.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском заявил, что обеспокоен гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и считает, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкций.