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Новости
Украина
15 декабря 16, 16:12
Грибаускайте: Евросоюз уже согласовал санкции против России
Даля,Грибаускайте
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Страны-члены Европейского союза уже согласовали санкции против Российской Федерации.

Письменная процедура уже запущена. Об этом в четверг, 15 декабря, накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, заявила президент Литвы Даля Грибаусквйте.

По ее словам, все страны Европейского союза понимают, что это необходимо.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС. Ожидается, что лидеры ЕС, примут политическое решение о продлении экономических секторальных санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2017 год.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском заявил, что обеспокоен гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и считает, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкций.
URA-Inform
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