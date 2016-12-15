Европарламент перенес безвиз для Украины на апрель

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года.

Об этом сказано в регистрационной карте законопроекта, обнародованной в четверг, 15 декабря, на сайте Европарламента.





Согласно представленной информации, украинский вопрос поставят на голосование 3 апреля 2017 года. Рассмотрение либерализации визового режима для Грузии состоится 2 февраля следующего года.





Ранее Европарламент одобрил механизм остановки безвиза.



