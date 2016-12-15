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Украина
15 декабря 16, 16:24
Европарламент перенес безвиз для Украины на апрель
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Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале.
Для Грузии безвизовый режим рассмотрят в феврале.

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине на апрель 2017 года.

Об этом сказано в регистрационной карте законопроекта, обнародованной в четверг, 15 декабря, на сайте Европарламента.

Согласно представленной информации, украинский вопрос поставят на голосование 3 апреля 2017 года. Рассмотрение либерализации визового режима для Грузии состоится 2 февраля следующего года.

Ранее Европарламент одобрил механизм остановки безвиза. 
Korrespondent
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