Савченко выгонят из Комитета нацбезопасности

Народные депутаты намерены инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Об этом в четверг, 15 декабря, заявил член комитета, депутат Юрий Береза, сообщив, что это практически позиция большинства членов комитета.
"… до четверга (22 декабря, – ред.) это постановление будет вынесено в зал", – пообещал Береза.
В свою очередь, нардеп из Радикальной партии Игорь Мосийчук у себя в Facebook написал, что подписи депутатов под соответствующим постановлением уже собираются.
В случае исключения Савченко из комитета у нее не будет доступа к секретным документам.
Как сообщал Корреспондент.net, Надежду Савченко хотят исключить из делегации в ПАСЕ.