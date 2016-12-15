Савченко выгонят из Комитета нацбезопасности

Народные депутаты намерены инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом в четверг, 15 декабря, заявил член комитета, депутат Юрий Береза, сообщив, что это практически позиция большинства членов комитета.

"… до четверга (22 декабря, – ред.) это постановление будет вынесено в зал", – пообещал Береза.





В свою очередь, нардеп из Радикальной партии Игорь Мосийчук у себя в Facebook написал, что подписи депутатов под соответствующим постановлением уже собираются.





В случае исключения Савченко из комитета у нее не будет доступа к секретным документам.

Как сообщал Корреспондент.net, Надежду Савченко хотят исключить из делегации в ПАСЕ.