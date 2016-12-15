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Новости
Украина
15 декабря 16, 16:25
Савченко выгонят из Комитета нацбезопасности
Савченко
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Депутаты начали сбор подписей.
Народные депутаты намерены инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
 
Об этом в четверг, 15 декабря, заявил член комитета, депутат Юрий Береза, сообщив, что это практически позиция большинства членов комитета.
"… до четверга (22 декабря, – ред.) это постановление будет вынесено в зал", – пообещал Береза.

В свою очередь, нардеп из Радикальной партии Игорь Мосийчук у себя в Facebook написал, что подписи депутатов под соответствующим постановлением уже собираются.

В случае исключения Савченко из комитета у нее не будет доступа к секретным документам.
Как сообщал Корреспондент.net, Надежду Савченко хотят исключить из делегации в ПАСЕ. 
Korrespondent
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