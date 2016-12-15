Украина требует освободить из плена 58 украинцев

Речь о гражданах, местонахождение которых уже удалось установить. Об этом сообщила представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко. По ее словам, удалось добиться, по крупицам отыскать сведения о местонахождении 58 человек – украинцев, которые пребывают на оккупированных территориях - отметила она.

Причем 52 человека сейчас находятся в Донецке, а шесть - в Луганске. Когда есть 58 граждан, мы можем требовать освобождения - добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, Украина планирует инициировать проведение скап-конференций ради освобождения заложников – граждан страны.