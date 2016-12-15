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Новости
Украина
15 декабря 16, 17:36
В Польше приравняют украинский национализм к нацизму
польша
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Под запрет могут попасть даже памятники Тарасу Шевченко.
Под запрет могут попасть даже памятники Тарасу Шевченко.

В Польше украинский национализм могут приравнять к коммунистическому и нацистскому тоталитарным режимам, а значительную часть украинских памятников – отнести к символам тоталитаризма и демонтировать. Об этом пишет Укринформ.

Это предусматривается изменениями в закон О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях улиц, домов и объектов общественного пользования, который уже вызвал протесты представителей национальных меньшинств Польши.

"Другим (кроме коммунистического – ред.) тоталитарным устройством считается, в частности, фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и немецкий милитаризм... Лица, организации или события, которые символизируют коммунизм или другое тоталитарное устройство, не могут чествоваться или пропагандироваться памятниками", – говорится в предложениях к закону.

Кроме того, проектом предусматривается обязать местные органы власти к демонтажу такого рода памятников.

В Польше разбили памятник солдатам УПА

В Сейме Польши на заседании комиссии по вопросам национальных и этнических меньшинств некоторые польские политики и представители национальных меньшинств выразили обеспокоенность проектом этих изменений, отметив, что это вызовет напряжение в отношениях польского государства с нацменьшинствами страны, а также и соседними странами.

 

"Это очень серьезная проблема, которая может привести к войне с памятниками", – заявил депутат Сейма, представитель немецкого меньшинства, в парламенте Ришард Галла.

По его словам, это особо ударит по немецкому, украинскому, литовскому, белорусскому и словацкому меньшинствам и, соответственно, может негативно повлиять на отношения с этими странами.

От любви до ненависти. Проблемы украинцев в Польше

Во время обсуждения проекта закона известный польский историк Гжегож Мотыка подчеркнул, что в "украинском национализме" при желании можно обвинить кого-либо из украинских исторических персон.

"К украинским националистам можно причислить, например, атамана Симона Петлюру, который был союзником Юзефа Пилсудского, но он причислялся советской пропагандой к националистам", - заявил Мотыка.

Он добавил, что знает в Польше людей, которые причисляют к украинским националистам даже Тараса Шевченко.

В свою очередь председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тыма отметил, что закон недоработан и содержит много пробелов. При этом он подчеркнул, что "могут начать появляться абсурдные инициативы относительно демонтажа, например, памятников Шевченко".

Изменения к этому данному закону могут принять в польском парламенте уже на этой неделе.

Как собщал Корреспондент.net, в октябре в Польше на кладбище в селе Верхрата вандалы разрушили памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, в том числе и воинам УПА.

Через несколько дней в Польше извинились за этот инцидент. Заявление опубликовал глава Фонда Международной Солидарности, экс-министр иностранных дел Польши Кшиштоф Становский.

В Польше уже готовы иски по реституции в Украине
Korrespondent
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