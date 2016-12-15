Суд одобрил задержание Януковича

Печерский райсуд Киева разрешил задержать бывшего президента Виктора Януковича и доставить его в суд, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Он отметил, что таким образом суд удовлетворил ходатайство военного прокурора Кривенко о разрешении на задержание Януковича "с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Ранее сегодня на суде в Москве Янукович заявил о госперевороте в Киеве.

Также напомним, в конце прошлого месяца Луценко устно объявил Януковичу подозрение в государственной измене.