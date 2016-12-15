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Украина
15 декабря 16, 17:45
В Киеве за день гриппом заболели 8500 человек
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В столице за сутки гриппом заболело 8431 человек.

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, из общего числа заболевших 61,4% детей в до 17 лет (5177). Наблюдается также рост заболеваемости среди всех иных возрастных категорий населения. В частности - среди взрослых на 64%,  среди детей - на 38,2%.

По сравнению с таким же периодом прошлой недели заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников возросла на 46%. На данный момент по причине отсутствия более 20% учащихся руководители 69 школ решили закрыть учебные заведения. При этом в 32 - учебно-воспитательный процесс был приостановлен частино.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог.
URA-Inform
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