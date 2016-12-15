В Киеве за день гриппом заболели 8500 человек

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, из общего числа заболевших 61,4% детей в до 17 лет (5177). Наблюдается также рост заболеваемости среди всех иных возрастных категорий населения. В частности - среди взрослых на 64%, среди детей - на 38,2%.

По сравнению с таким же периодом прошлой недели заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников возросла на 46%. На данный момент по причине отсутствия более 20% учащихся руководители 69 школ решили закрыть учебные заведения. При этом в 32 - учебно-воспитательный процесс был приостановлен частино.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемический порог.