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Новости
Украина
16 декабря 16, 08:57
Экспорт украинского зерна составил более 20 млн тонн зерна
зерно
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Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 15 декабря экспортировала 20,06 млн тонн зерновых.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Отметим, что больше половины объема экспорта (10,6 млн т) пришлось на экспорт пшеницы. Ее экспорт превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 1,1 млн т. Кроме того, объем поставок кукурузы наоборот уменьшился на 450 тыс. т до 5,3 млн т. Ячменя – увеличился на 200 тыс. т до 4 млн т.

Также, с 1 июля 2016 года из Украины на экспорт было поставлено 165 тыс. т муки.

Сообщается, что традиционно наибольшими импортерами украинских зерновых были страны Азии и Африки: Египет, Китай, Таиланд, Саудовская Аравия, Индонезия, Бангладеш и другие. 

Как сообщал УРА-Информ, аграрии Украины намолотили 61,6 миллиона тонн зерна. 
URA-Inform
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