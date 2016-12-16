Порошенко и Байден обсудили Донбасс и реформы в Украине

Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта на востоке Украины, минские соглашения, прекращение огня и обмен пленными.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, во время разговора также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Речь также шла об антикоррупционной реформе и экономической ситуации в Украине.

Вместе с тем лидеры двух стран подтвердили свою поддержку полнейшей реализации минских соглашений и подчеркнули необходимость установления полного перемирия, которое гарантировало бы полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ. По данным пресс-службы администрации президента США, Байден заявил, что поддерживает решение украинского правительства в одностороннем порядке освободить 15 человек, взятых в плен во время конфликта.

Стороны также согласились, что санкции против России необходимо сохранить до полной реализации минских соглашений, а Байден выразил надежду, что договор о сотрудничестве Украины с ЕС будет ратифицирован в ближайшие месяцы.

В то же время пресс-службы украинского президента пояснила, что Порошенко выразил надежду на продолжение политики санкций со стороны США против России, в том числе с учетом преступлений в Алеппо, а также рассказал Байдену о реформах в Украине и сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Напомним, как сообщалось, Порошенко приветствовал решение ЕС о продлении санкций против РФ еще на полгода.