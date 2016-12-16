В Киеве суицидник выпрыгнул с 9-этажа больницы

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В Деснянское управление полиции поступило сообщение, что из окна больничной палаты выпрыгнул человек, который от полученных травм скончался на месте. Погибшим оказался 32-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители выяснили, что в отделение нейрохирургии погибший попал после попытки суицида.

Правоохранители также выяснили, что мужчина избил отца, а затем ударил себя молотком и нанес себе колото-резаные раны в живот и грудную клетку.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления мотивов и обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, недавно в Киевской области школьник покончил жизнь самоубийством.