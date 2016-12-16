ВИДЕО:Гройсман проживает в элитной квартире тещи-пенсионерки

Владимир Гройсман вместе с семьей живет в элитном жилом квартале Новопечерские Липки в центре Киева, а квартира оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку. Об этом сообщает Схемы.

Сам Гройсман в электронной декларации написал, что не имеет жилплощади в столице, но использует 60 квадратных метров квартиры, принадлежащей его теще.

Каждый член семьи премьера пользуются еще по 60 квадратов недвижимости, которые также принадлежит теще.

Согласно Реестру имущественных прав, Алина Бурлака в целом имеет две соседние квартиры в "Новопечерских Липках" площадью 183 и 59 квадратных метров, а также два паркоместа.

В офисе продаж этого ЖК журналистам сообщили, что квадратный метр у них сейчас стоит от $2500, а одно паркоместо - около $38 тыс. Таким образом, общая стоимость недвижимости, записанной на тещу Владимира Гройсмана в январе 2015 года, в среднем составляет не менее $681 тыс.

Журналисты выяснили, что сама теща премьера живет в селе Агрономичное возле Виннице.

Сам Гройсман подтвердил, что живет в квартире тещи: "То, что моя теща, которую я очень люблю, имеет свое жилье в Киеве - это для меня, наверное, очень хорошо. Мы сейчас там живем с нашей семьей. И вообще я хочу вам сказать, что я очень люблю свою тещу, очень, очень".

Премьер заявил, что теща-пенсионерка, что живет в Виннице, приобрела недвижимость в столичном жилом комплексе на Печерске за собственные средства.