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16 декабря 16, 10:19
ВИДЕО:Гройсман проживает в элитной квартире тещи-пенсионерки
Гройсман
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Премьер живет в квартире в центре Киева, которая оформлена на пенсионерку.
Владимир Гройсман вместе с семьей живет в элитном жилом квартале Новопечерские Липки в центре Киева, а квартира оформлена на его тещу-пенсионерку из Винницы Алину Бурлаку. Об этом сообщает Схемы.
 
Сам Гройсман в электронной декларации написал, что не имеет жилплощади в столице, но использует 60 квадратных метров квартиры, принадлежащей его теще.
 
Каждый член семьи премьера пользуются еще по 60 квадратов недвижимости, которые также принадлежит теще.
 
Согласно Реестру имущественных прав, Алина Бурлака в целом имеет две соседние квартиры в "Новопечерских Липках" площадью 183 и 59 квадратных метров, а также два паркоместа.
 
В офисе продаж этого ЖК журналистам сообщили, что квадратный метр у них сейчас стоит от $2500, а одно паркоместо -  около $38 тыс. Таким образом, общая стоимость недвижимости, записанной на тещу Владимира Гройсмана в январе 2015 года, в среднем составляет не менее $681 тыс.
 
Журналисты выяснили, что сама теща премьера живет в селе Агрономичное возле Виннице.
 
Сам Гройсман подтвердил, что живет в квартире тещи: "То, что моя теща, которую я очень люблю, имеет свое жилье в Киеве - это для меня, наверное, очень хорошо. Мы сейчас там живем с нашей семьей. И вообще я хочу вам сказать, что я очень люблю свою тещу, очень, очень".
 
Премьер заявил, что теща-пенсионерка, что живет в Виннице, приобрела недвижимость в столичном жилом комплексе на Печерске за собственные средства.
 
Korrespondent
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