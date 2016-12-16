Twitter признал фейковый аккаунт Савченко официальным

Об этом сообщает Надежда Савченко на официальной странице политика в Facebook.

"Все же Twitter Надежды Савченко, ФЕЙКОВЫЙ, @SAVCHENKO_NV верифицировали... все остальные, в том числе и тот, что вела я, заблокировали! Помогите распространить эту информацию", - написала Савченко.

Как отмечается, в середине декабря в Twitter появился аккаунт украинского депутата Надежды Савченко. Кроме того, рядом с именем стояла голубая галочка — подтверждение, что сервис верифицировал личность пользователя.

Как сообщал Ура-Информ, ранее Савченко говорила с главарями так называемых "республик" Игорем Плотницким и Александром Захарченко речь шла о снятии санкций и амнистии боевиков.