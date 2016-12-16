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Новости
Украина
16 декабря 16, 10:26
Аваков ищет нового главу Нацполиции
полиция
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Конкурс открыт для всех желающих как из числа действующих полицейских, так и других лиц; условия конкурса будут объявлены до 8 января.

Объявлен консультативный конкурс на должность руководителя Национальной полиции Украины.

Об этом министр МВД Арсен Аваков написал в facebook.

Сообщается, что конкурс открыт для всех желающих как из числа действующих полицейских, так и других лиц, которые отвечают требованиям.

Базовыми требованиями к претенденту являются: соответствие общим условиям поступления на службу в полицию, полное высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 7 лет, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Среди требований к личностным и профессиональным качествам названы честность и безупречная репутация, мотивация, знание и преданность принципам работы Нацполиции, политическая беспристрастность, сильные управленческие качества.

Конкурс будет проводиться Консультативной отборочной комиссией, состоящей из представителей международных организаций и представителей сектора общественности и правозащитного сообщества.

В то же время отмечено, что решение Комиссии будет носить рекомендательный характер.

Аваков сообщил, что условия конкурса будут объявлены до 8 января.

Как известно, 16 ноября кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности руководителя Национальной полиции. После этого, 17 ноября, Аваков уже сообщал об объявлении конкурса.

Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке на пресс-конференции 14 ноября.

Она пояснила, что ей удалось сделать на своем посту, а что — нет и особо подчеркнула, что политики не должны вмешиваться в работу полиции.

Сейчас обязанности главы Нацполиции выполняет Вадим Троян.
Delo
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