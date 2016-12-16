Петр Порошенко: Украина отстояла свое по Ассоциации

Украине удалось избежать новых переговоров по ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС с неопределенной временной перспективой, а также внесения изменений в текст этого документа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы ценим усилие лидеров ЕС с целью достижения договоренности по решению, открывающему путь для долгожданного завершения Европейским Союзом ратификации Соглашения об ассоциации. Это был вынужденный шаг, необходимый для достижения нашей общей цели, а именно – сохранения Соглашения об ассоциации с ЕС", – написал Порошенко на соей странице в Facebook.

Он добавил, что "удалось отстоять принципиальную позицию Украины: не допустить новых переговоров с неопределенной временной перспективой, не допустить никаких изменений в текст Соглашения, равно как и ее повторной ратификации всеми странами-членами".

Порошенко призвал Нидерланды завершить все соответствующие процедуры для скорейшего вступления Соглашения в силу, а также подчеркнул, что временное применение Соглашения уже принесло целый ряд позитивных результатов, что признано ЕС.

"Украина ожидает продолжения помощи и поддержки со стороны ЕС, включая Нидерландов, в дальнейшей имплементации Соглашения, что является стратегическим интересом для всех сторон", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что предложение о ратификации Соглашения об ассоциации Украина−ЕС правительство страны направит в парламент в январе.

Напомним, 15 декабря Нидерланды договорились с ЕС по Ассоциации. В Соглашение должны вписать дополнительные объяснения, согласно которым Украина автоматически не получит членство в Евросоюзе, не будет военного сотрудничества, украинцы не получат право работать или жить в ЕС.