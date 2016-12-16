Турчинов за полную блокаду оккупированного Донбасса

Это единственный способом остановить контрабанду. Таком мнение высказал в интервью изданию liga.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он заверил, что является сторонником именно этого варианта, но в правительстве ему говорят, что там же есть предприятия, которые платят налоги в украинский бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и тому подобное.

По словам, Турчинова, в данном случае уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в похожем с Украиной положении и когда жесткая экономическая блокада позволила стране быстро деоккупировать свою территории.

Если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий – нужно выбирать радикальный вариант, – уверен секретарь СНБО.

В то же время он подчеркнул, что против такого решение выступает Запад.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Турчинов ранее заявлял, что угрозами ракетного удара Россия пытается перевести на новую фазу гибридную войну против Украины.