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Новости
Украина
16 декабря 16, 11:54
Турчинов за полную блокаду оккупированного Донбасса
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Все грузопоток через линию разграничения на Донбассе должны быть перекрыты.

Это единственный способом остановить контрабанду. Таком мнение высказал в интервью изданию liga.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он заверил, что является сторонником именно этого варианта, но в правительстве ему говорят, что там же есть предприятия, которые платят налоги в украинский бюджет и на экспорт отправляют продукцию, а валюта поступает в украинские банки, там живут наши граждане, им надо работать и тому подобное.

По словам, Турчинова, в данном случае уместен опыт Хорватии, которая в начале 1990-х находилась в похожем с Украиной положении и когда жесткая экономическая блокада позволила стране быстро деоккупировать свою территории.

Если мы хотим ускорить процесс освобождения своих территорий – нужно выбирать радикальный вариант, – уверен секретарь СНБО.

В то же время он подчеркнул, что против такого решение выступает Запад.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Турчинов ранее заявлял, что угрозами ракетного удара Россия пытается перевести на новую фазу гибридную войну против Украины.
URA-Inform
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