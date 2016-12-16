Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.40
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
27.49
USD
26.32
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
26.95
RUB
0.44
Новости
Украина
16 декабря 16, 11:55
Туск сделал крайними в украинском безвизе Нидерланды
Туска
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что ответственность за Соглашение об ассоциации с Украиной теперь официально возлагается на плечи одного из государств.

Речь идет о Нидерландах.

Об этом он поведал по итогам первого дня саммита лидеров стран-участниц Европейского союза.

"Что касается Украины, мы сделали все, что могли, чтобы помочь сохранить Соглашение об ассоциации, которое уже было ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Мы приняли юридически обязывающее решение лидеров с целью содействия ратификации в Нидерландах. Это решение устраняет все проблемы, высказанные голландскими избирателями ранее в этом году. Теперь ответственность лежит на Нидерландах", – подчеркнул Туск.

Как сообщал "УРА-Информ", по мнению эксперта, безвиз Украине толком ничего не дает. Известный экономист Алексей Плотников считает, что для поездки за границу в рамках учебы или работы все равно придется оформлять дополнительные документы. 
URA-Inform
Ещё по теме:
Рютте намерен одобрить ассоциацию ЕС-Украина
Туск: Санкции против России, скорее всего, будут продлены
Мингарелли: Безвиз для Украины заработает через пару месяцев
Евросоюз мог исчезнуть уже в 2016 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
График работы банков в новогодние праздники
noimageНиколай Азаров: Майдан курировали западные спецслужбы
noimageПод Киевом горит склад бытовой химии - Видео
noimageПорошенко призывает Нидерланды завершить процедуры СА с ЕС
noimageТурчинов за полную блокаду оккупированного Донбасса
Лента новостей
Загрузка...