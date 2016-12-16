Туск сделал крайними в украинском безвизе Нидерланды

Речь идет о Нидерландах.

Об этом он поведал по итогам первого дня саммита лидеров стран-участниц Европейского союза.

"Что касается Украины, мы сделали все, что могли, чтобы помочь сохранить Соглашение об ассоциации, которое уже было ратифицировано 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Мы приняли юридически обязывающее решение лидеров с целью содействия ратификации в Нидерландах. Это решение устраняет все проблемы, высказанные голландскими избирателями ранее в этом году. Теперь ответственность лежит на Нидерландах", – подчеркнул Туск.

Как сообщал "УРА-Информ", по мнению эксперта, безвиз Украине толком ничего не дает. Известный экономист Алексей Плотников считает, что для поездки за границу в рамках учебы или работы все равно придется оформлять дополнительные документы.