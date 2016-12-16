Порошенко призывает Нидерланды завершить процедуры СА с ЕС

Об этом заявил Президент Украины на своей странице в Facebook.

"Мы призываем Нидерланды завершить все соответствующие процедуры для обеспечения быстрого вступления его в силу", - написала Петр Порошенко.

Отмечается также, что временное применение Соглашения уже принесло целый ряд позитивных результатов, что признано Европейским Союзом.

"Нам удалось отстоять принципиальную позицию Украины: не допустить новых переговоров с неопределенной временной перспективой, не допустить никаких изменений в текст Соглашения, ровно как и ее повторной ратификации всеми странами-членами", - говорится в сообщении.

"Украина ожидает продолжения помощи и поддержки со стороны ЕС, включая Нидерланды, в дальнейшей имплементации Соглашения, что является стратегическим интересом для всех сторон", - добавил Президент.

Как сообщал Ура-Информ, ранее Голландия была намерена "потопить" торговое соглашение, а такж договоренности о безопасности между ЕС и Украиной.