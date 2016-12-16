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Украина
16 декабря 16, 12:58
Под Киевом горит склад бытовой химии - Видео
пожарная опасность
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Площадь пожара превышает тысячу квадратных метров.
Площадь пожара превышает тысячу квадратных метров.

Сегодня утром в городе Вишневое под Киевом загорелось одноэтажное здание склада на территории металлобазы по улице Киевской, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в помещениях находится бытовая химия и одежда. Площадь пожара составляет около 1 500 кв. м.

"Вследствие пожара погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

На месте работает девять единиц техники и 55 человек личного состава.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Чернигове сгорел троллейбус, двигавшийся по маршруту №5 вместе с пассажирами. Предварительная причина пожара – короткое замыкание проводки. Люди не пострадали.


Korrespondent
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