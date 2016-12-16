Николай Азаров: Майдан курировали западные спецслужбы

Американцы являются "кураторами" событий на Майдане. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров на заседании Дорогомиловского суда Москвы, где слушается дело о признании указанных событий незаконной сменой власти в Украине.

Азаров дал такую оценку событиям на Майдане в Киеве: "То, что там происходило, было абсолютно беспардонным грубым вмешательством иностранных государств во внутренние дела Украины. Если там выступает тот же Маккейн и призывает к свержению власти – то о чем это говорит?".

По словам Азарова, "аналогичную позицию занимали и другие кураторы этого переворота – американцы. Это выражалось в звонках госпожи Нуланд, господина Байдена. Мне было абсолютно ясно, что речь идет о курировании западными спецслужбами попытки госпереворота в Украине".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в московском суде выступил экс-президент Украины Виктор Янукович. Он заявил, что считает незаконными все действия Верховной Рады после его отъезда из Киева.