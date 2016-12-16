Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.40
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
27.49
USD
26.32
RUB
0.43
EUR
28.41
USD
26.95
RUB
0.44
Новости
Украина
16 декабря 16, 14:19
График работы банков в новогодние праздники
банкомат
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С 30 декабря 2016 года по 4 января 2017 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Нацбанком 29 декабря

Национальный банковский день продлевается на два часа, 30 декабря — участники СЭП смогут осуществлять платежи в системе до 13:00 только между банками, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные НБУ и органам Государственной казначейской службы. НБУ и Госказначейство могут осуществлять платежи всем участниками СЭП, банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

НБУ установил выходными днями банковской системы 2 и 9 января: СЭП, система электронной почты депозитарий НБУ, система учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже гривневых кредитных ресурсов на межбанке КредИнфо2, а также автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами" работать не будут.

Согласно графику, 3 января 2017 года банки будут работать без клиентов, а межбанковские переводы средств через СЭП осуществляться не будут.

4-6 и 10 января 2017 года СЭП и банковским металлам, установленный Нацбанком 29 декабря.

НБУ подчеркнул, что с 31 декабря до 9 января включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
Delo
Ещё по теме:
ВИДЕО: Бизнесмен-банкрот захватил заложников в банке Москвы
МВФ пока не решил вопрос о финансовой помощи Украине
В Австралии появились прозрачные банкноты (ВИДЕО)
Суд признал ликвидацию Дельта Банка законной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Николай Азаров: Майдан курировали западные спецслужбы
noimageПод Киевом горит склад бытовой химии - Видео
noimageПорошенко призывает Нидерланды завершить процедуры СА с ЕС
noimageТуск сделал крайними в украинском безвизе Нидерланды
noimageТурчинов за полную блокаду оккупированного Донбасса
Лента новостей
Загрузка...