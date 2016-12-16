График работы банков в новогодние праздники

Национальный банковский день продлевается на два часа, 30 декабря — участники СЭП смогут осуществлять платежи в системе до 13:00 только между банками, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные НБУ и органам Государственной казначейской службы. НБУ и Госказначейство могут осуществлять платежи всем участниками СЭП, банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

НБУ установил выходными днями банковской системы 2 и 9 января: СЭП, система электронной почты депозитарий НБУ, система учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже гривневых кредитных ресурсов на межбанке КредИнфо2, а также автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами" работать не будут.

Согласно графику, 3 января 2017 года банки будут работать без клиентов, а межбанковские переводы средств через СЭП осуществляться не будут.

4-6 и 10 января 2017 года СЭП и банковским металлам, установленный Нацбанком 29 декабря.

НБУ подчеркнул, что с 31 декабря до 9 января включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.