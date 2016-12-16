Захарченко вернет Крыму скифское золото после захвата Киева

Глава ДНР Александр Захарченко пообещал передать скифское золото, которое по решению суда Амстердама вернется Украине, в оккупированный Крым. Видео с соответствующим заявлением появилось в Youtube.

Сделать это Захарченко намерен после того, как "возьмет Киев".

"В нашей жизни много несправедливости, к сожалению, не на все процессы мы можем влиять, но я вам гарантирую и уверен, что когда мы возьмем Киев, поменяется ситуация в Киеве, золото Крыма вернется все-таки в Крым. Если Яценюк (экс-премьер-министр Украины.Ред.) снова его не украдет вместе с Семенченко (нардеп от "Самопомочі". – Ред.), а то они такие люди", — заявил Захарченко.

Напомним, ранее Захарченко заявлял о необходимости захватить Великобританию, чтобы наступил "золотой век России".