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Украина
16 декабря 16, 17:30
Пшонка назвал события Евромайдана госпереворотом
Пшонка
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Блокирования парламента, захват Кабмина и угрозы судьям являются признаками госпереворота, заявил экс-генпрокурор.
Блокирования парламента, захват Кабмина и угрозы судьям являются признаками госпереворота, заявил экс-генпрокурор.

Бывший генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что в 2014 году во время Евромайдана присутствовали все признаки госпереворота. Об этом он сказал в суде Москвы.

"Как юрист, как правовед, считаю, что все те признаки государственного переворота присутствуют для того, чтобы характеризовать события, которые произошли на Украине в феврале 2014 года. Захват и блокирование Верховной рады, то есть законодательной ветви власти, блокирование и захват кабинета министров - исполнительной власти, воздействие на судей", - сказал он.

Пшонка также добавил, что 24 февраля 2014 года Рада в нарушение Конституции уволила пять судей Конституционного суда.

"Все те угрозы высшим должностным лицам, в том числе, я говорю и о реальном покушении на президента Украины (Виктора) Януковича, все это свидетельствует о том, что на Украине произошел государственный переворот, спланированный, реальный", - резюмировал экс-генпрокурор.

Сегодня на суде в Москве также бывший премьер Николай Азаров заявил, что Майдан курировали западные спецслужбы.

А вчера в этом же суде экс-президент Виктор Янукович заявил о госперевороте в Киеве.
Korrespondent
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