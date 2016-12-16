Мужчину обещают арестовать - если он не признает свою вину по делу про экстремизм. В оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России провели задержание проукраинского активиста Игоря Мовенко.

Об этом в Facebook рассказал журналист Антон Наумлюк. Отмечается также, что в сентябре 2016 г.на одной из ул. Севастополя Мовенко избили за украинскую символику, а также за символику подразделения "Азов". Избивал, вероятно, сотрудник полиции, толпа вокруг его поддерживала – также говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Крыму задержали проукраинского активиста Владимира Балуха – сотрудники Федеральной службы безопасности России.