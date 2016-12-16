Соцопрос: Украинцы не считают Порошенко патриотом

Больше половины украинцев не считают президента Петра Порошенко патриотом. Об этом заявили 51,3 процента респондентов опроса Центра Разумкова.

В свою очередь, 23,3 процента респондентов ответили, что Порошенко является патриотом, 14,2 процента - считают, что это зависит от ситуации, 11,2 процента - затруднились ответить.





По данным опроса, 53,5 процентов украинцев не считают премьер-министра Владимира Гройсмана патриотом, и 53 процента - председателя Рады Андрея Парубия.





При этом 19,3 процента опрошенных считают Гройсмана патриотом, 15,3 процента считают, что это зависит от ситуации, 12 процентов - затруднились ответить.





Парубия считают патриотом 21,8 процентов опрошенных, 12,9 процентов - считают, что это зависит от ситуации, 12,3 процента - затруднились ответить.





Кроме того, 55,4 процента респондентов считают патриотом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова..





При этом 73,7 процента опрошенных считают патриотами военнослужащих, принимавших или принимающих участие в АТО, 7,5 процента - не считают их патриотами, 13,1 процента - считают, что это зависит от ситуации, 5,7 процентов - затруднились ответить.





В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов во всех регионах, кроме Крыма и и территорий ЛДНР.

Ранее сообщалось, что работу Порошенко одобряют 2,6 процента украинцев.

А согласно другому опросу, работу Кабмина Гройсмана одобряет один процент.



