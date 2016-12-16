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Новости
Украина
16 декабря 16, 17:41
Соцопрос: Украинцы не считают Порошенко патриотом
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Патриотом президента считают лишь 14,2 процента украинцев, свидетельствует опрос.
Патриотом президента считают лишь 14,2 процента украинцев, свидетельствует опрос.

Больше половины украинцев не считают президента Петра Порошенко патриотом. Об этом заявили 51,3 процента респондентов опроса Центра Разумкова.

В свою очередь, 23,3 процента респондентов ответили, что Порошенко является патриотом, 14,2 процента - считают, что это зависит от ситуации, 11,2 процента - затруднились ответить.

По данным опроса, 53,5 процентов украинцев не считают премьер-министра Владимира Гройсмана патриотом, и 53 процента - председателя Рады Андрея Парубия.

При этом 19,3 процента опрошенных считают Гройсмана патриотом, 15,3 процента считают, что это зависит от ситуации, 12 процентов - затруднились ответить.

Парубия считают патриотом 21,8 процентов опрошенных, 12,9 процентов - считают, что это зависит от ситуации, 12,3 процента - затруднились ответить.

Кроме того, 55,4 процента респондентов считают патриотом секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова..

При этом 73,7 процента опрошенных считают патриотами военнослужащих, принимавших или принимающих участие в АТО, 7,5 процента - не считают их патриотами, 13,1 процента - считают, что это зависит от ситуации, 5,7 процентов - затруднились ответить.

В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов во всех регионах, кроме Крыма и и территорий ЛДНР.
Ранее сообщалось, что работу Порошенко одобряют 2,6 процента украинцев.
А согласно другому опросу, работу Кабмина Гройсмана одобряет один процент.
Korrespondent
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