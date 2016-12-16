Новости Украина
16 декабря 16, 18:19
Европарламент совсем убрал дату рассмотрения безвиза -Фото
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Раздел о прогнозируемой дате исчез.
Раздел о прогнозируемой дате исчез. На сайте Европейского парламента в пятницу, 16 декабря, исчезла дата рассмотрения вопроса о либерализации визового режима для Украины.
На официальном ресурсе ЕП карте вопроса "Третьи страны, граждане которых подлежат или освобождаются от требований по получению визы: Украина" отсутствует.
Ранее ориентировочной датой утверждения Евросоюзом безвизового режима для украинцев было названо 3 апреля 2017 года.
Как сообщал Корреспондент.net, в Европарламенте перенос безвиза назвали ошибкой.
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