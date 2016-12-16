Европарламент совсем убрал дату рассмотрения безвиза -Фото

На официальном ресурсе ЕП карте вопроса "Третьи страны, граждане которых подлежат или освобождаются от требований по получению визы: Украина" отсутствует.

Ранее ориентировочной датой утверждения Евросоюзом безвизового режима для украинцев было названо 3 апреля 2017 года.





Как сообщал Корреспондент.net, в Европарламенте перенос безвиза назвали ошибкой.







