Рождественский пост-2016: что и когда можно есть

Пост начался 28 ноября и заканчивается 7 января. Говение длится 40 дней и потому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей. Поскольку заговенье на пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа, то его еще называют Филипповкой.





Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено держать пост сорок дней.





Рождественский пост считается нестрогим. Нельзя употреблять пищу животного происхождения: мясо, яйца и молочные продукты. Другие ограничения меняются в зависимости от дня недели.





В понедельник, среду и пятницу полагается растительная пища без масла, а во вторник и четверг - с растительным маслом, в субботу и воскресенье, вплоть до 2 января, к ним прибавляется рыба.





Кроме того, рыба разрешается и в большие праздники - Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день святителя Николая Чудотворца (19 декабря), а также в дни памяти некоторых святых - апостолов Матфея (29 ноября), Андрея Первозванного (13 декабря) и князя Александра Невского (6 декабря).





Строгий пост соблюдается со 2 января по 6 января - в период предпразденства Рождества Христова. Сухоядение распространяется на понедельники, среды и пятницы. Во вторник и четверг можно есть горячую растительную пищу без масла; в субботу и воскресенье масло разрешено. Рыба и вино под запретом.





Чтобы организм постящегося не испытывал постоянный голод и недостаток полезных витаминов и микроэлементов, необходимо принимать пищу каждые 3 часа.





Очень строгий постный день в Сочельник - канун Рождества. До первой звезды принято отказываться от пищи, а вечером разговляются сочивом (коливом, кутьей) - кашей из ошпаренной крупы (обычно пшеничной) с различными добавками.





Исключительно строго Рождественский пост соблюдают разве что монахи и старообрядцы, а миряне держат пост, посоветовавшись со своим духовником и учитывая свое здоровье. Больным людям, беременным и кормящим допускается послабление поста. Детям в возрасте до 7 лет строго поститься также необязательно. Если ребенок стремиться соблюдать Рождественский и другие посты, нужно исключить из его рациона сладости, а необходимые организму мясо и рыбу оставить.





Во время поста верующим рекомендуют посвящать хотя бы 15 минут в день чтению духовной литературы и молитве в тишине, ежедневно делать хотя бы одно доброе дело, уделять больше внимания родным и друзьям, посещать в будние дни литургию.





Во время Рождественского поста нельзя проводить обряд венчания, поэтому все свадебные торжества нужно устраивать или до даты поста, или после Рождества.



