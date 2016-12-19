Украинцы уже не так уж и не верят в возможность войны с РФ

Относительное большинство (42%) опрошенных граждан Украины не верят, что Россия может начать полномасштабную войну против Украины. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре 2016 года.

Верят в возможность открытой войны 35% респондентов.

При этом в случае, если РФ все-таки начнет полномасштабную войну, то 57% опрошенных считают, что Украина должна дать вооруженный отпор. 12% придерживаются мнения, что Украина должна капитулировать, а 31% не определились с ответом.

Оценивая, какой должна быть политика Украины по отношению к России, 21% выступают за более тесное сотрудничество, а 25% — за сокращение сотрудничества и влияния России на Украину.

Еще 26% выступают за полное прекращение сотрудничества с Россией.

Опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.