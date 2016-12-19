Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.28
RUB
0.43
EUR
28.45
USD
27.01
RUB
0.44
Новости
Украина
19 декабря 16, 09:16
Украинцы уже не так уж и не верят в возможность войны с РФ
Российская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В случае, если РФ все-таки начнет полномасштабную войну, то 57% опрошенных считают, что Украина должна дать вооруженный отпор. 12% придерживаются мнения, что Украина должна капитулировать, а 31% не определились с ответом

Относительное большинство (42%) опрошенных граждан Украины не верят, что Россия может начать полномасштабную войну против Украины. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса Центра Разумкова, проведенного в ноябре 2016 года.

Верят в возможность открытой войны 35% респондентов.

При этом в случае, если РФ все-таки начнет полномасштабную войну, то 57% опрошенных считают, что Украина должна дать вооруженный отпор. 12% придерживаются мнения, что Украина должна капитулировать, а 31% не определились с ответом.

Оценивая, какой должна быть политика Украины по отношению к России, 21% выступают за более тесное сотрудничество, а 25% — за сокращение сотрудничества и влияния России на Украину.

Еще 26% выступают за полное прекращение сотрудничества с Россией.

Опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Delo
Ещё по теме:
Пулемет Максим будут использовать в АТО
Боевики из гранатометов обстреляли пункт пропуска "Марьинка"
Евросоюз мог исчезнуть уже в 2016 году
Меркель заявила, что продление санкций не связанно с Трампом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Platinum банк до конца недели признают неплатежеспособным
noimageПетр Порошенко: От ПриватБанка зависит вся Украина
noimageПорошенко о спасении ПриватБанка
noimageБоевики усиленно обстреливают украинские позиции
noimageТепла не будет до весны: синоптик спрогнозировал лютую зиму
Лента новостей
Загрузка...