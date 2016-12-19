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Новости
Украина
19 декабря 16, 09:17
Боевики усиленно обстреливают украинские позиции
АТО
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За прошедшие сутки, воскресенье, 18 декабря, российские наемники неоднократно из различных видом орудие открывали огонь по украинским позициям.

Всего за вчерашний день было зафиксировано 24 обстрела со стороны противника. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, в основном обстрелы боевиков были сосредоточены преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях.

Так, на Мариупольском направлении из ствольной артиллерии калибра 122 мм боевики обстреляли Широкино, из минометов – Талаковку, Водяное, Гнутово и Широкино, из стрелкового оружия – Павлополь. Кроме того, по Марьинке вел огонь снайпер, а по Широкино – танк.

На Луганском направлении противник стрелял по Троицкому из минометов, Новоалександровке – из гранатометов, а Сизому, Желтому и Станице Луганской – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении вчера были обстреляны из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов населенные пункты Луганское и Авдеевка.

Боевики также вели обстрелы по украинским позициям на Светлодарской дуге и прилегающим населенным пунктам из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, в результате чего были повреждены объекты социальной инфраструктуры и линии электропередач.

Город Светлодарск и близлежащие села остались без света. Поздно вечером три артиллерийских снаряда разорвались вблизи школы в Луганском.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 18 декабря, боевики атаковали район Светлодарской дуги. Противник пытался выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций. В результате боевых действий погибли пять украинских военных. При этом шестеро были ранены.
URA-Inform
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