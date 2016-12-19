Боевики усиленно обстреливают украинские позиции

Всего за вчерашний день было зафиксировано 24 обстрела со стороны противника. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, в основном обстрелы боевиков были сосредоточены преимущественно на Мариупольском и Донецком направлениях.

Так, на Мариупольском направлении из ствольной артиллерии калибра 122 мм боевики обстреляли Широкино, из минометов – Талаковку, Водяное, Гнутово и Широкино, из стрелкового оружия – Павлополь. Кроме того, по Марьинке вел огонь снайпер, а по Широкино – танк.

На Луганском направлении противник стрелял по Троицкому из минометов, Новоалександровке – из гранатометов, а Сизому, Желтому и Станице Луганской – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении вчера были обстреляны из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов населенные пункты Луганское и Авдеевка.

Боевики также вели обстрелы по украинским позициям на Светлодарской дуге и прилегающим населенным пунктам из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, в результате чего были повреждены объекты социальной инфраструктуры и линии электропередач.

Город Светлодарск и близлежащие села остались без света. Поздно вечером три артиллерийских снаряда разорвались вблизи школы в Луганском.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 18 декабря, боевики атаковали район Светлодарской дуги. Противник пытался выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых позиций. В результате боевых действий погибли пять украинских военных. При этом шестеро были ранены.