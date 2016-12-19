Порошенко о спасении ПриватБанка

"Возникла прямая угроза как самому банковской системе Украины. Это очевидно нам самим. И по этому поводу на протяжении последних 6 месяцев серьезную обеспокоенность постоянно высказывали наши ключевые финансовые партнеры — ЕБРР и другие", — сказал президент в своем обращении к украинскому народу.

Президент добавил, что единственным способом сохранить банк и таким образом обеспечить сохранность средств его клиентов является его переход в собственность государства.

"Альтернатива выглядела бы безответственной, поскольку она означала бы закрыть глаза, спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет", — сказал глава государства.

Порошенко подчеркнул, что именно поэтому в последние часы СНБО, Нацбанк, Кабмин и Минфин приняли все юридически-формальные решения для перехода Приватбанка в полную госсобственность. "Именно эти решения и спасли и банк, и банковскую систему", — добавил он.

Кстати, ЕББР также присоединился к формированию "высокопрофессиональной группы специалистов", которая будет управлять НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что общая потребность ПриватБанка в капитале составляет 148 млрд грн. Первый транш составит 43 млрд грн.