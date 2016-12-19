Отделения "ПриватБанка" в Киеве работают в штатном режиме

Как сообщает УРА-Информ, сылаясь на сови источники, банк принимает все платежи, но в отделении уже с утра собралось очень много людей.

При этом в банк пояснили, что с тех пор, как началась война банк пережил семь информационных атак. Однако последняя атака, которая началась неделю назад, была самой тяжелой.

Каждый день мы обновляли рекорды по количеству средств, выданных паникующим клиентам в банкоматах и отделениях, - написал у себя на страничке в социальной сети Дмитрий Дубилет. Он также заверил, что решение было принято о добровольной и мирной передаче банка во владение государству ровно в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку банк может не пережить, и что под угрозой могут оказаться клиенты банка.

Напомним, министр финансов Украины Александ Данилюк заверил, что клиенты "ПриватБанк" будут иметь свободный доступ к своим счетам. Все банкоматы и терминалы банка продолжают работать. По его словам, согласно процедурным причинам на один день будет приостановлено обслуживание клиентов юридических лиц.