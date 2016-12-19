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Украина
19 декабря 16, 12:40
Минифин: Для ПриватБанка создадут наблюдательный совет
ПриватБанк
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Министр финансов заявил о подборе специалистов для такого совета.
В наблюдательный совет ПриватБанка должны войти мировые специалисты в банковской сфере, а также представители международных организаций. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк во время брифинга, посвященного национализации ПриватБанка.
 
"В наблюдательный совет ПриватБанка войдут лучшие мировые специалисты в этой сфере, представители международных организаций, а также при поддержке международно признанной компании и наших международных партнеров мы сформировали новую профессиональную команду менеджмента банка, о которой мы объявим через некоторое время", - заявил Данилюк.
 
Он добавил, что сейчас эта команда формируется, и когда она будет сформирована, об этом будет дополнительно сообщено.
 
На этом же брифинге Гонтарева назвала причины неплатежеспособности ПриватБанка.
 
Напомним, вечером 18 декабря было объявлено о национализации ПриватБанка. Переходный период начинается с 19 декабря. 
Korrespondent
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