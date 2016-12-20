Минфин: Для ПриватБанка создадут наблюдательный совет

В наблюдательный совет ПриватБанка должны войти мировые специалисты в банковской сфере, а также представители международных организаций. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк во время брифинга, посвященного национализации ПриватБанка.

"В наблюдательный совет ПриватБанка войдут лучшие мировые специалисты в этой сфере, представители международных организаций, а также при поддержке международно признанной компании и наших международных партнеров мы сформировали новую профессиональную команду менеджмента банка, о которой мы объявим через некоторое время", - заявил Данилюк.

Он добавил, что сейчас эта команда формируется, и когда она будет сформирована, об этом будет дополнительно сообщено.

На этом же брифинге Гонтарева назвала причины неплатежеспособности ПриватБанка.

Напомним, вечером 18 декабря было объявлено о национализации ПриватБанка. Переходный период начинается с 19 декабря.