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19 декабря 16, 14:11
СБУ задержала поставщиков продуктов питания ЛДНР
СБУ
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Генпрокурор сообщил о поставке сепаратистам продуктов на полтора миллиарда гривен.
Генпрокурор сообщил о поставке сепаратистам продуктов на полтора миллиарда гривен.

Сотрудники прокуратуры Киевской области и СБУ раскрыли группу, которая якобы организовала незаконный канал поставки продуктов питания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, поставки на общую сумму более 1,5 млрд гривен велись через псевдоэкспорт (назначение Грузия, Азербайджан, Иран).

По его словам, после проведения 29 обысков было арестовано пять человек за финансирование сепаратизма, наложены аресты на 160 транспортных средств и на 201 банковский счет.

"Изъято более 500 тонн металлопродукции, вывезенной из ЛНР; изъято около 1 млн гривен наличных средств, изъяты документальные материалы, электронные носители, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, подтверждающие факты поставки продуктов питания на территорию ДНР/ЛНР", – сообщил Луценко, который также опубликовал фото задержанных, назвав их "кормильцами" Л/ДНР".

Каксообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса.

В начале ноября сообщалось, что Киев готовит список продуктов для ввоза в ОРДЛО.
Korrespondent
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