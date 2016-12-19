Шлапак будет управлять ПриватБанком

Приватбанк национализировали и государство уже определилось с тем, кто возглавит банковского гиганта.
Президент Петр Порошенко заявил, что в банк войдет высокопрофессиональный менеджмент.
В самом Приватбанке уже открыто говорят, что его возглавит Александр Шлапак, человек для банка не чужой.
Корреспондент.net собрал информацию о Шлапаке.
Выходец из Львова
В последние годы существование СССР Александр Шлапак был первым секретарем Львовского обкома комсомола.
И вскоре после того, как экс-первый секретарь Днепропетровского обкома комсомола Сергей Тигипко стал главой "Приватбанка", Шлапак стал директором Львовского филиала "Привата" и постепенно дорос до заместителя председателя совета КБ "Приватбанк".
На госслужбе
В 1998 году Шлапак вместе с Тигипко ушел в правительство его советником, когда сам Тигипко занимал должность Вице-премьер-министра по вопросам экономики.
С июля 2001 по ноябрь 2002 - Шлапак занимал пост министра экономики в правительстве Анатолия Кинаха.
С 2003 по 2005 год Шлапак работал заместителем главы НБУ, которым был тогда Тигипко.
С 2005 по 2006 год Шлапак работал главой Госказначейства. С 2007 по 2010 Шлапак был одним из руководителей Секретариата президента Виктора Ющенко.
После Революции Достоинства Александр Шлапак занимал должность Министра финансов а Кабинете министров Арсения Яценюка в период с 27 февраля 2014 по 2 декабря 2014 года.
Сам ушел от Яценюка
Шлапака на должности министра финансов сменила Наталья Яресько.
Будущий руководитель Приватбанка говорит, что сам не захотел работать в правительстве.
"По моим ощущениям, я не буду продолжать работу. Я не хочу", - отметил Шлапак. При этом он не конкретизировал причин, по которым намерен оставить работу в правительстве, сославшись на личные мотивы.
Во главе Минфина
Когда Шлапак рулил финансами страны он говорил, что резкий обвал курса гривны произошел из-за панических настроений на валютном рынке.
Еще в ноябре 2014 года он заявлял, что допустимый курс гривны – не более 12,9 грн/долл.
"Торговое сальдо у нас положительное. Проблема в том, что изымаются деньги под влиянием паники как инвесторами из государства, так и людьми из банков. Это и приводит к обвалу. Не будь этого, по спокойной ситуации, я вас уверяю, мы стояли бы на курсе 13 гривен за доллар и не двигались бы с места", – уверен был Шлапак.
Еще в сентябре 2014 года он говорил, что экономика Украины достигла дна, но как мы видим сейчас – немного ошибся.
Также Шлапак заявлял, что события на Донбассе лишили Украину 8-9% ВВП.