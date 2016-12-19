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Новости
Украина
19 декабря 16, 16:03
ЕC одобрил национализацию ПриватБанка
Могерини
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Национализация ПриватБанка будет способствовать тому, что все банки будут работать в одинаковых условиях, считают в ЕС.
Национализация ПриватБанка будет способствовать тому, что все банки будут работать в одинаковых условиях, считают в ЕС.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз поддерживает решение украинского правительства о национализации ПриватБанка.

"Поздравляю вас с этим важным и смелым решениям национализировать ПриватБанк", - заявила она.

По ее словам, это решение приведет к тому, все банки будут работать в одинаковых условиях.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития поприветствовал национализацию ПриватБанка. По мнению президента банка, это защитит вкладчиков и клиентов финучреждения.

 

 

 
Korrespondent
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