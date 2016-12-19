Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.42
USD
26.30
RUB
0.42
EUR
28.48
USD
27.03
RUB
0.44
Новости
Украина
19 декабря 16, 16:29
В зоне АТО обнаружены тайники со взрывчаткой
взрывчатка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Продолжаются следственные действия по факту выявления взрывчатки.

Служба безопасности Украины (СБУ) за прошлые сутки разоблачила в зоне проведения антитеррористической операции два тайника со средствами поражения. Об этом передает  ресс-служба СБУ.

Так, из схронов, оборудованных в Покровском районе Донетчины и в Попаснянском районе Луганщины оперативники спецслужбы провели изъятие полутора килограмм пластида, 36 тротиловых шашек, а также трех боевых гранат и полутора тысяч патронов разного калибра – сказано в сообщении. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал УРА-Информ, в столице мужчина подорвал сам себя гранатой.
URA-Inform
Ещё по теме:
ФОТО: В Славянске предотвратили подрыв моста в людном месте
Взрыв под Львовом: трое погибших
В Киеве на станции метро "Оболонь" ищут взрывчатку
Украина среди десяти главных экспортеров оружия
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Из Украины пытались вывезти старинные монеты
noimageНБУ пообещал работу Приват24 в обычном режиме
noimageСовбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо
noimageЭкс-руководство ПриватБанка ответило на обвинения НБУ
noimageЕБРР может принять участие в приватизации ПриватБанка
Лента новостей
Загрузка...