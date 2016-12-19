В зоне АТО обнаружены тайники со взрывчаткой

Служба безопасности Украины (СБУ) за прошлые сутки разоблачила в зоне проведения антитеррористической операции два тайника со средствами поражения. Об этом передает ресс-служба СБУ.

Так, из схронов, оборудованных в Покровском районе Донетчины и в Попаснянском районе Луганщины оперативники спецслужбы провели изъятие полутора килограмм пластида, 36 тротиловых шашек, а также трех боевых гранат и полутора тысяч патронов разного калибра – сказано в сообщении. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал УРА-Информ, в столице мужчина подорвал сам себя гранатой.