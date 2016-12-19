Экс-руководство ПриватБанка ответило на обвинения НБУ

Предправления Александр Дубилет прокомментировал слова главы банка.

По словам Дубилета цифра в 97% "инсайдерских" (аффилированных с собственником банка компаниям) от общего портфеля кредитов — завышена. При этом, сидевший рядом с ним во время выступления перед журналистами первый замглавы НБУ Яков Смолий, комментируя портфель таких кредитов назвал цифру в "свыше 90%".

Предправления Приватбанка отрицает вину акционеров в значительной доле инсайдерского кредитования.

"Это не правда, что все эти кредиты связаны с акционерами," — сетует он.

По его словам, частично это связано с тем, что банк сокращал кредитный портфель за счет худших кредитов. "По процедуре мы в том числе получали имущество заемщика и таким образом стали с ним связанным лицом", — поясняет Дубилет.

Кроме того, по его словам, частично рост доли кредитов инсайдерам связан с новым, более строгим положением о кредитных рисках, которое сейчас работает в тестовом режиме, а с 2017 года заработает полноценно.

"Не все типы залогов учитываются по новому постановлению", — отметил Дубилет. Это значит, что качество ряда кредитов ухудшилось, так как по новым правилам их залоги стали неликвидными.