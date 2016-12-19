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Украина
19 декабря 16, 17:24
Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо
Совбез ООН
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Документ поддержали все 15 членов СБ.
Документ поддержали все 15 членов СБ.

Совет Безопасности ООН на заседании в понедельник, 19 декабря, единогласно принял резолюцию по ситуации в сирийском Алеппо. Проект, внесенный Францией, поддержали все 15 членов СБ ООН, в том числе и Россия.

Документ предполагает срочную отправку международных наблюдателей ООН и ее партнерских организаций в восточный Алеппо для мониторинга процесса эвакуации.
Совбез также обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой срочно провести переговоры с конфликтующими сторонами, чтобы обеспечить безопасный доступ в восточный Алеппо сотрудников организации и других гражданских лиц.
Напомним, закрытые консультации, в ходе которых сводились два проекта по Аллепо, длились в воскресенье более трех часов.
Korrespondent
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