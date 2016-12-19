Совбез ООН единогласно принял резолюцию по Алеппо

Совет Безопасности ООН на заседании в понедельник, 19 декабря, единогласно принял резолюцию по ситуации в сирийском Алеппо. Проект, внесенный Францией, поддержали все 15 членов СБ ООН, в том числе и Россия.

Документ предполагает срочную отправку международных наблюдателей ООН и ее партнерских организаций в восточный Алеппо для мониторинга процесса эвакуации.

Совбез также обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой срочно провести переговоры с конфликтующими сторонами, чтобы обеспечить безопасный доступ в восточный Алеппо сотрудников организации и других гражданских лиц.

Напомним, закрытые консультации, в ходе которых сводились два проекта по Аллепо, длились в воскресенье более трех часов.



